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Дело экс-главы Верховного суда: сообщнику Князева вынесли приговор

Фото: Олег Горецкий (pravo ua)
Автор: Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд вынес приговор адвокату Олегу Горецкому. Он является сообщником бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева по делу о взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Горецкий и прокурор САП заключили соглашение о признании виновности. ВАКС утвердил соглашение и признал адвоката виновным в пособничестве в предоставлении взятки в размере 2,7 млн долларов и мошенничестве.

Суд назначил подельнику Князева пять лет условно с испытательным сроком в три года. Адвокат должен сотрудничать со стороной обвинения и перечислить 21 млн гривен на специальный счет в Фонд United 24 на проект "Армия дронов".

Также изъятые в ходе расследования 29 млн гривен также будут перечислены в поддержку ВСУ. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тысяч долларов.

Дело Князева

Напомним, 15 мая правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате.

Пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Князева также лишили должности главы суда. 18 мая его арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

После этого суд уже дважды уменьшал размер залога Князеву, сейчас он составляет 55 млн гривен.

САП 3 октября завершила следствие по делу бывшего главы Верховного суда.

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