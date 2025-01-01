Справа про 95 млн гривень "Укрзалізниці". До України екстрадували підозрювану

До України з Болгарії екстрадували підозрювану у схемі щодо закупівлі трансформаторів. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 9,9 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як пише НАБУ, мова йде про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання "Укрзалізниці" трансформаторів за штучно завищеними цінами.

Оборудку було викрито ще у квітні 2024-го. З того часу підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.

"За сприяння компетентних органів Республіки Болгарія восени 2024 року особу затримали та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг-Зосін" Волинської області", - додає НАБУ.

Оборудка із закупівлею трансформаторів

Як й згадувалось вище, у квітні 2024-го НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему, яку очолював колишній радник заступника голови Офісу президента, ексспівробітник Служби безпеки України (СБУ) Артем Шил. Загалом підозру було повідомлено 10 особам, а збитки "Укрзалізниці" склали 94,8 мільйона гривень.

"За клопотанням детективів та прокурорів суд наклав арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме та рухоме майно підозрюваних", - додає НАБУ.

Детальніше про діяльність злочинної групи можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.