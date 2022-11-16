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Спрацювали на відмінно. Системи ППО NASAMS перехопили 100% російських ракет, - Пентагон

Фото: системи ППО NASAMS перехопили 100% російських ракет (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Системи протиповітряної оборони NASAMS, які США передали Україні, перехопили 100% ракет, які Росія спрямувала по території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що надіслані в Україну системи ППО були цілком ефективними для перехоплення ворожих ракет.

Зазначається, що коментар був зроблений після падіння ракети у Польщі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що удар, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту території України від атак Росії крилатими ракетами. Це не був навмисний напад, і провини України у цьому немає.

Остін додав, що США працюватимуть з Польщею, щоб зібрати більше інформації про вибух.

Нагадаємо, 15 листопада окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами, 75 з них вдалося збити.

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