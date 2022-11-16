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Сработали на отлично. Системы ПВО NASAMS перехватили 100% российских ракет, - Пентагон

Фото: системы ПВО NASAMS перехватили 100% российских ракет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые США передали Украине, перехватили 100% ракет, направленных по территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что переданные Украине системы ПВО были вполне эффективны для перехвата вражеских ракет.

Отмечается, что комментарий был сделан после падения ракеты в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак России крылатыми ракетами. Это не было умышленное нападение, и вины Украины в этом нет.

Остин добавил, что США будут работать с Польшей, чтобы собрать больше информации о взрыве.

Напомним, 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами, 75 из них удалось сбить.

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