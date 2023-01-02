UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат

Фото: спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників, які російські окупанти запустили по території нашої країни вночі 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що сили ППО вночі збили 39 дронів-камікадзе Shahed, два "Орлани" та керовану авіаційну ракету Х-59, якими росіяни атакували Україну.

Ігнат зазначив, що за минулої атаки росіяни випустили по Україні більшу кількість дронів.

"Минулий раз не відрізнявся тим, що і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави", - сказав він.

За його словами, "Шахеди", як правило, летять зі східного узбережжя Азовського моря.

При цьому він зазначив, що Україні досі не вистачає засобів ППО, аби захистити усі регіони. Ігнат підкреслив, що росіяни використовують "Шахеди", аби виснажити нашу ППО.

Додамо, що внаслідок нічних повітряних ударів загарбників по Києву було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті ввели аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы УкраиныВійна Росії проти України