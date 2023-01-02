У Києві пошкоджено енергооб'єкти: вводяться аварійні відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Також знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання.

"Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 2 січня запустили на Київ кілька хвиль "Шахедів".

За час нічної повітряної атаки на столицю вдалося збити 20 ворожих цілей.

Один з уламків дрону-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного чоловіка.

Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.

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