У Києві пошкоджено енергооб'єкти: вводяться аварійні відключення світла
Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Вводяться аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Також знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання.
"Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання", - йдеться у повідомленні.
Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 2 січня запустили на Київ кілька хвиль "Шахедів".
За час нічної повітряної атаки на столицю вдалося збити 20 ворожих цілей.
Один з уламків дрону-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного чоловіка.
Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.
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