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Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили по территории нашей страны ночью 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Отметим, что силы ПВО ночью сбили 39 дронов-камикадзе Shahed, два "Орлана" и управляемую авиационную ракету Х-59, которыми россияне атаковали Украину.

Игнат отметил, что в прошлую атаку россияне выпустили по Украине большее количество дронов.

"Прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", - сказал он.

По его словам, "Шахеды", как правило, летят с восточного побережья Азовского моря.

При этом он отметил, что Украине до сих пор не хватает средств ПВО, чтобы защитить все регионы. Игнат подчеркнул, что россияне используют "Шахеды", чтобы истощить нашу ПВО.

Добавим, что в результате ночных воздушных ударов захватчиков по Киеву были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели аварийные отключения света.

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