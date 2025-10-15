UA

Споживання росте: українцям нагадали, у які години варто економити електроенергію

Ілюстративне фото: українцям нагадали, у які години варто економити електроенергію (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наразі в Україні спостерігається тенденція до зростання споживання електроенергії. Через ворожі обстріли - є знеструмлені споживачі в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Аварійні відключення та ситуація в регіонах

Через попередні удари ворога зранку 15 жовтня застосовувалися аварійні відключення у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях.

Наразі обмеження не застосовуються у жодному регіоні. На Чернігівщині за командою місцевого обленерго продовжують працювати три черги погодинних відключень через систематичні атаки на інфраструктуру.

Споживання електроенергії та поради для населення

Сьогодні, 15 жовтня, станом на 7:30 споживання електроенергії було на 4% вищим, ніж у попередній день, через похолодання та використання електрообігрівачів. Добовий максимум 14 жовтня увечері перевищив показники попереднього дня на 2,2%.

"Укренерго" закликає громадян економно споживати електроенергію та не включати одночасно кілька потужних приладів у період з 16:00 до 22:00.

Відключення світла

Нагадаємо, сьогодні вранці в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла. Детально про те, де аварійно вимикали світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також в Міненерго розповіли, що російські війська вкотре завдали ударів дронами по енергетичній інфраструктурі України.

