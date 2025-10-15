Споживання росте: українцям нагадали, у які години варто економити електроенергію

Аварійні відключення та ситуація в регіонах

Через попередні удари ворога зранку 15 жовтня застосовувалися аварійні відключення у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях.

Наразі обмеження не застосовуються у жодному регіоні. На Чернігівщині за командою місцевого обленерго продовжують працювати три черги погодинних відключень через систематичні атаки на інфраструктуру.

Споживання електроенергії та поради для населення

Сьогодні, 15 жовтня, станом на 7:30 споживання електроенергії було на 4% вищим, ніж у попередній день, через похолодання та використання електрообігрівачів. Добовий максимум 14 жовтня увечері перевищив показники попереднього дня на 2,2%.

"Укренерго" закликає громадян економно споживати електроенергію та не включати одночасно кілька потужних приладів у період з 16:00 до 22:00.