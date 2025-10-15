РФ знову б’є по енергетиці: у кількох областях знеструмлення, Міненерго розповіло деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

Росія атакувала дронами енергооб’єкти у кількох областях

За даними Міненерго, внаслідок атак частина споживачів залишилась без електроенергії в кількох регіонах, зокрема у Дніпропетровській області.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб оперативно повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Аварійні відключення у кількох областях

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми атаками, вранці 15 жовтня було застосовано аварійні відключення у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях.

У Запорізькій області тимчасово знеструмлювали частину промислових підприємств.

Наразі аварійні відключення не застосовуються у жодному регіоні.

Чернігівщина під тиском атак і підготовка до зими

На Чернігівщині три черги погодинних відключень діють за рішенням місцевого обленерго - це наслідок систематичних атак Росії на енергетичну інфраструктуру регіону протягом останніх тижнів.

Попри це, енергосистема продовжує готуватись до зимового сезону: тривають ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються запаси обладнання та посилюється захист критичної інфраструктури.