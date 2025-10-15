Потребление растет: украинцам напомнили, в какие часы стоит экономить электроэнергию

Аварийные отключения и ситуация в регионах

Из-за предыдущих ударов врага утром 15 октября применялись аварийные отключения в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях.

Сейчас ограничения не применяются ни в одном регионе. На Черниговщине по команде местного облэнерго продолжают работать три очереди почасовых отключений из-за систематических атак на инфраструктуру.

Потребление электроэнергии и советы для населения

Сегодня, 15 октября, по состоянию на 7:30 потребление электроэнергии было на 4% выше, чем в предыдущий день, из-за похолодания и использования электрообогревателей. Суточный максимум 14 октября вечером превысил показатели предыдущего дня на 2,2%.

"Укрэнерго" призывает граждан экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов в период с 16:00 до 22:00.