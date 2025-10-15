ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Споживання росте: українцям нагадали, у які години варто економити електроенергію

Україна, Середа 15 жовтня 2025 12:42
UA EN RU
Споживання росте: українцям нагадали, у які години варто економити електроенергію Ілюстративне фото: українцям нагадали, у які години варто економити електроенергію (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наразі в Україні спостерігається тенденція до зростання споживання електроенергії. Через ворожі обстріли - є знеструмлені споживачі в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Аварійні відключення та ситуація в регіонах

Через попередні удари ворога зранку 15 жовтня застосовувалися аварійні відключення у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях.

Наразі обмеження не застосовуються у жодному регіоні. На Чернігівщині за командою місцевого обленерго продовжують працювати три черги погодинних відключень через систематичні атаки на інфраструктуру.

Споживання електроенергії та поради для населення

Сьогодні, 15 жовтня, станом на 7:30 споживання електроенергії було на 4% вищим, ніж у попередній день, через похолодання та використання електрообігрівачів. Добовий максимум 14 жовтня увечері перевищив показники попереднього дня на 2,2%.

"Укренерго" закликає громадян економно споживати електроенергію та не включати одночасно кілька потужних приладів у період з 16:00 до 22:00.

Відключення світла

Нагадаємо, сьогодні вранці в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла. Детально про те, де аварійно вимикали світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також в Міненерго розповіли, що російські війська вкотре завдали ударів дронами по енергетичній інфраструктурі України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить