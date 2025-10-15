ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Потребление растет: украинцам напомнили, в какие часы стоит экономить электроэнергию

Украина, Среда 15 октября 2025 12:42
UA EN RU
Потребление растет: украинцам напомнили, в какие часы стоит экономить электроэнергию Иллюстративное фото: украинцам напомнили, в какие часы стоит экономить электроэнергию (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сейчас в Украине наблюдается тенденция к росту потребления электроэнергии. Из-за вражеских обстрелов - есть обесточенные потребители в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Аварийные отключения и ситуация в регионах

Из-за предыдущих ударов врага утром 15 октября применялись аварийные отключения в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях.

Сейчас ограничения не применяются ни в одном регионе. На Черниговщине по команде местного облэнерго продолжают работать три очереди почасовых отключений из-за систематических атак на инфраструктуру.

Потребление электроэнергии и советы для населения

Сегодня, 15 октября, по состоянию на 7:30 потребление электроэнергии было на 4% выше, чем в предыдущий день, из-за похолодания и использования электрообогревателей. Суточный максимум 14 октября вечером превысил показатели предыдущего дня на 2,2%.

"Укрэнерго" призывает граждан экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов в период с 16:00 до 22:00.

Отключение света

Напомним, сегодня утром в Украине начали вводить аварийные графики отключения света. Подробно о том, где аварийно выключали свет - читайте в материале РБК-Украина.

Также в Минэнерго рассказали, что российские войска в очередной раз нанесли удары дронами по энергетической инфраструктуре Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света
Новости
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит