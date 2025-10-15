Потребление растет: украинцам напомнили, в какие часы стоит экономить электроэнергию
Сейчас в Украине наблюдается тенденция к росту потребления электроэнергии. Из-за вражеских обстрелов - есть обесточенные потребители в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Аварийные отключения и ситуация в регионах
Из-за предыдущих ударов врага утром 15 октября применялись аварийные отключения в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях.
Сейчас ограничения не применяются ни в одном регионе. На Черниговщине по команде местного облэнерго продолжают работать три очереди почасовых отключений из-за систематических атак на инфраструктуру.
Потребление электроэнергии и советы для населения
Сегодня, 15 октября, по состоянию на 7:30 потребление электроэнергии было на 4% выше, чем в предыдущий день, из-за похолодания и использования электрообогревателей. Суточный максимум 14 октября вечером превысил показатели предыдущего дня на 2,2%.
"Укрэнерго" призывает граждан экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов в период с 16:00 до 22:00.
Отключение света
Напомним, сегодня утром в Украине начали вводить аварийные графики отключения света. Подробно о том, где аварийно выключали свет - читайте в материале РБК-Украина.
Также в Минэнерго рассказали, что российские войска в очередной раз нанесли удары дронами по энергетической инфраструктуре Украины.