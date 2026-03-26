Сповідь обов'язкова "до Великодня"? ПЦУ пояснила, коли та як треба каятися у гріхах

Сповідь часто сприймають як обов'язковий ритуал перед великими святами. Тож у ПЦУ розповіли, в чому насправді суть цього Таїнства та якими "правилами" варто керуватись вірянам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Головне:
Згідно з інформацією ПЦУ, сповідь безпосередньо не "прив'язана":
Українцям пояснили, що сповідь є одним із семи Таїнств Церкви, яке звершується добровільно та з Божою присутністю.
Вона освячується Господньою благодаттю та винагороджується дарами Святого Духа.
Сповідь - це зовнішній вияв нашого внутрішнього покаяння.
І ніякі суто формальні вимоги чи зобов'язання не можуть замінити щире бажання людини покаятись, висповідатись у гріхах, щоби отримати прощення та змінити своє життя на краще.
"Адже саме такою є мета звершення Таїнства покаяння", - нагадали у ПЦУ.
Людину до сповіді повинні спонукати:
"Загалом, дивно читати або чути про різні забобони й надумані заборони щодо звершення церковних Таїнств", - констатували у ПЦУ.
Уточнюється, що сенс буття правдивої Церкви - "аж ніяк не фарисейське примноження вигаданих заборон".
"Бо християнська віра у основі своїй - свобода у Бозі! Творець наділив людину великим даром свободи, який дає можливість вільно робити вибір заради добра і використовувати даровані їй можливості, спрямовуючи їх до блага", - нагадали українцям.
У ПЦУ повідомили, що Таїнство сповіді - це вияв Божої любові та милосердя до людей.
Зазначається, що "Господь готовий простити кожного, хто прийде до Нього зі щирим покаянням у серці, за власним бажанням, у будь-який час".
"Щоби в присутності священника сповідати (тобто визнати, відкрити) свої гріхи перед Господом та просити Його прощення для оздоровлення душі, що дає людині сили рухатись далі, полегшуючи тягар гріхів і змінюючи її на краще", - уточнили в ПЦУ.
Українцям розповіли, що насправді "немає обов'язкових приписів щодо кількості чи частоти сповідей для віруючої людини".
Водночас є рекомендації та традиції, засновані на духовному досвіді Церкви.
"Здоровий глузд підказує, що як і будь-який урок для дитини, проведений раз на рік, для її освіти багато корисного не дасть", - визнали у ПЦУ.
Отже і сповідь лише раз на рік (особливо якщо здійснюється виключно заради додержання звички, без справжнього внутрішнього спонукання до зміни) - не принесе значного полегшення душі, обтяженій тягарем гріхів.
"Бо немає людини, яка не грішить. І не проходить ні дня без гріха, вчиненого людиною свідомо чи несвідомо. Тож і сповідатися та каятися потрібно частіше, ніж раз на рік, до Великодня", - наголосили у ПЦУ.
У ПЦУ розповіли, що за благочестивою традицією віряни можуть ходити сповідуватись:
Це пов'язано з тим, що "сповідь допоможе віднайти правильне рішення, стати на правильний шлях".
"Звісно, що коли хтось ніколи не сповідався чи робить це дуже рідко, то для них нагода Великого посту - один з найкращих приводів спонукати себе до покаяння", - зауважили у ПЦУ.
А для "воцерковлених вірних Великий піст, як час посиленого покаяння, тим більше неможливо провести належним чином без сповіді та духовного очищення".
"Наша Церква, як любляча мати, завжди готова допомогти вірянам з їхніми духовними потребами і проблемами. А тому сердечно запрошуємо на всі богослужіння, спільну молитву, на участь у церковних Таїнствах не лише з нагоди певних свят чи подій, а якомога частіше. Двері нашої Церкви відкриті для всіх", - підсумували у ПЦУ.
