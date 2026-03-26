Исповедь обязательна "к Пасхе"? ПЦУ объяснила, когда и как нужно каяться в грехах

Главное: "Привязка" к датам : исповедь - свободный выбор человека в любое время.

: исповедь - свободный выбор человека в любое время. Искренность : никакие формальные требования не заменят настоящего внутреннего желания человека покаяться.

: никакие формальные требования не заменят настоящего внутреннего желания человека покаяться. Пустая "привычка" : исповедь раз в год не принесет значительного облегчения душе, отягощенной грузом грехов.

: исповедь раз в год не принесет значительного облегчения душе, отягощенной грузом грехов. Народные суеверия : вера человека - свобода, а не приумножение выдуманных запретов.

: вера человека - свобода, а не приумножение выдуманных запретов. Великий пост: этот период - один из лучших поводов побудить себя к покаянию.

"Привязана" ли исповедь к датам или событиям

Согласно информации ПЦУ, исповедь напрямую не "привязана":

к определенной дате;

к конкретному празднику;

к дням поста;

к каким-либо другим церковным событиям.

Исповедь "к Пасхе" не "привязана" (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Что такое исповедь и как она совершается

Украинцам объяснили, что исповедь является одним из семи Таинств Церкви, которое совершается добровольно и с Божьим присутствием.

Она освящается Господней благодатью и вознаграждается дарами Святого Духа.

Исповедь - это внешнее проявление нашего внутреннего покаяния.

И никакие чисто формальные требования или обязательства не могут заменить искреннее желание человека покаяться, исповедаться в грехах, чтобы получить прощение и изменить свою жизнь к лучшему.

"Ведь именно такова цель совершения Таинства покаяния", - напомнили в ПЦУ.

Человека к исповеди должны побуждать:

собственный душевный зов;

веление сердца;

совесть;

желание покаяться - извиниться, примириться с Богом.

Чем Творец наделил каждого человека

"В общем, странно читать или слышать о различных предрассудках и надуманных запретах насчет совершения церковных Таинств", - констатировали в ПЦУ.

Уточняется, что смысл бытия истинной Церкви - "отнюдь не фарисейское приумножение вымышленных запретов".

"Ибо христианская вера в основе своей - свобода в Боге! Творец наделил человека великим даром свободы, который дает возможность свободно делать выбор ради добра и использовать дарованные ему возможности, направляя их к благу", - напомнили украинцам.

Простит ли Господь каждого, кто к нему придет

В ПЦУ сообщили, что Таинство исповеди - это проявление Божьей любви и милосердия к людям.

Отмечается, что "Господь готов простить каждого, кто придет к Нему с искренним покаянием в сердце, по собственному желанию, в любое время".

"Чтобы в присутствии священника исповедовать (то есть признать, открыть) свои грехи перед Господом и просить Его прощения для оздоровления души, что дает человеку силы двигаться дальше, облегчая бремя грехов и меняя его к лучшему", - уточнили в ПЦУ.

Есть ли "правила" насчет количества или частоты исповедей

Украинцам рассказали, что на самом деле "нет обязательных предписаний по количеству или частоте исповедей для верующего человека".

В то же время есть рекомендации и традиции, основанные на духовном опыте Церкви.

"Здравый смысл подсказывает, что как и любой урок для ребенка, проведенный раз в год, для его образования много полезного не даст", - признали в ПЦУ.

Следовательно и исповедь только раз в год (особенно если осуществляется исключительно ради соблюдения привычки, без настоящего внутреннего побуждения к изменению) - не принесет значительного облегчения душе, отягощенной бременем грехов.

"Ибо нет человека, который не грешит. И не проходит ни дня без греха, совершенного человеком сознательно или бессознательно. Поэтому и исповедоваться и каяться нужно чаще, чем раз в год, к Пасхе", - подчеркнули в ПЦУ.

Когда верующие ходят исповедоваться "традиционно"

В ПЦУ рассказали, что по благочестивой традиции верующие могут ходить исповедоваться:

перед святым Причастием;

в период многодневных постов;

на день рождения;

в день ангела;

перед любыми важными жизненными событиями.

Это связано с тем, что "исповедь поможет найти правильное решение, стать на правильный путь".

"Конечно, если кто-то никогда не исповедовался или делает это очень редко, то для них повод Великого поста - один из лучших поводов побудить себя к покаянию", - отметили в ПЦУ.

А для "воцерковленных верующих Великий пост, как время усиленного покаяния, тем более невозможно провести должным образом без исповеди и духовного очищения".

"Наша Церковь, как любящая мать, всегда готова помочь верующим с их духовными потребностями и проблемами. А потому сердечно приглашаем на все богослужения, совместную молитву, на участие в церковных Таинствах не только по случаю определенных праздников или событий, а как можно чаще. Двери нашей Церкви открыты для всех", - подытожили в ПЦУ.