Исповедь обязательна "к Пасхе"? ПЦУ объяснила, когда и как нужно каяться в грехах

Исповедь часто воспринимают как обязательный ритуал перед большими праздниками. Посему в ПЦУ рассказали, в чем на самом деле суть этого Таинства и какими "правилами" следует руководствоваться верующим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Главное:
Согласно информации ПЦУ, исповедь напрямую не "привязана":
Украинцам объяснили, что исповедь является одним из семи Таинств Церкви, которое совершается добровольно и с Божьим присутствием.
Она освящается Господней благодатью и вознаграждается дарами Святого Духа.
Исповедь - это внешнее проявление нашего внутреннего покаяния.
И никакие чисто формальные требования или обязательства не могут заменить искреннее желание человека покаяться, исповедаться в грехах, чтобы получить прощение и изменить свою жизнь к лучшему.
"Ведь именно такова цель совершения Таинства покаяния", - напомнили в ПЦУ.
Человека к исповеди должны побуждать:
"В общем, странно читать или слышать о различных предрассудках и надуманных запретах насчет совершения церковных Таинств", - констатировали в ПЦУ.
Уточняется, что смысл бытия истинной Церкви - "отнюдь не фарисейское приумножение вымышленных запретов".
"Ибо христианская вера в основе своей - свобода в Боге! Творец наделил человека великим даром свободы, который дает возможность свободно делать выбор ради добра и использовать дарованные ему возможности, направляя их к благу", - напомнили украинцам.
В ПЦУ сообщили, что Таинство исповеди - это проявление Божьей любви и милосердия к людям.
Отмечается, что "Господь готов простить каждого, кто придет к Нему с искренним покаянием в сердце, по собственному желанию, в любое время".
"Чтобы в присутствии священника исповедовать (то есть признать, открыть) свои грехи перед Господом и просить Его прощения для оздоровления души, что дает человеку силы двигаться дальше, облегчая бремя грехов и меняя его к лучшему", - уточнили в ПЦУ.
Украинцам рассказали, что на самом деле "нет обязательных предписаний по количеству или частоте исповедей для верующего человека".
В то же время есть рекомендации и традиции, основанные на духовном опыте Церкви.
"Здравый смысл подсказывает, что как и любой урок для ребенка, проведенный раз в год, для его образования много полезного не даст", - признали в ПЦУ.
Следовательно и исповедь только раз в год (особенно если осуществляется исключительно ради соблюдения привычки, без настоящего внутреннего побуждения к изменению) - не принесет значительного облегчения душе, отягощенной бременем грехов.
"Ибо нет человека, который не грешит. И не проходит ни дня без греха, совершенного человеком сознательно или бессознательно. Поэтому и исповедоваться и каяться нужно чаще, чем раз в год, к Пасхе", - подчеркнули в ПЦУ.
В ПЦУ рассказали, что по благочестивой традиции верующие могут ходить исповедоваться:
Это связано с тем, что "исповедь поможет найти правильное решение, стать на правильный путь".
"Конечно, если кто-то никогда не исповедовался или делает это очень редко, то для них повод Великого поста - один из лучших поводов побудить себя к покаянию", - отметили в ПЦУ.
А для "воцерковленных верующих Великий пост, как время усиленного покаяния, тем более невозможно провести должным образом без исповеди и духовного очищения".
"Наша Церковь, как любящая мать, всегда готова помочь верующим с их духовными потребностями и проблемами. А потому сердечно приглашаем на все богослужения, совместную молитву, на участие в церковных Таинствах не только по случаю определенных праздников или событий, а как можно чаще. Двери нашей Церкви открыты для всех", - подытожили в ПЦУ.
