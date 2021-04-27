Спотовая цена на газ в Европе обновила трехмесячный максимум

Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт “на сутки вперед”) на торгах вечером 27 апреля обновил трехмесячные максимумы. Стоимость голубого топлива с поставкой в среду впервые с конца января выросла до 272 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
С начала года средняя цена контракта "на сутки вперед" на TTF составила 236 долларов за тысячу кубометров.
Рост цен на газ в Европе связывают с холодной погодой и отказом “Газпрома” от увеличения транзита прокачки российского газа через транспортную систему Украины в мае.
В пятницу, 23 апреля, "Оператор ГТС Украины" объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май. Планировалось увеличить прокачку голубого топлива с 64 млн кубических метров до 124 млн. После этого цена на газ на голландском хабе упала на 22 доллара. Однако во вторник, 27 апреля, стало известно, что “Газпром” проигнорировал предложение украинской стороны и после несостоявшегося аукциона котировки на газ продолжили рост.
Напомним, 20 апреля, глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о готовности компании предоставить дополнительные транзитные мощности для поставки российского газа в ЕС. Однако "Газпром" отмалчивается, несмотря на свои заявления о сложностях с наполнением европейских хранилищ.
Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа по территории Украины в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд куб. м. Это на 32% меньше по сравнению с декабрем.
НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзит газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.