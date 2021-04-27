Спотова ціна на газ в Європі оновила тримісячний максимум

Спотова ціна газу на голландському хабі TTF (контракт "на добу вперед") на торгах ввечері 27 квітня оновив тримісячні максимуми. Вартість блакитного палива з постачанням в середу вперше з кінця січня зросла до 272 доларів за тисячу кубометрів.

З початку року середня ціна контракту "на добу вперед" на TTF склала 236 доларів за тисячу кубометрів.

Зростання цін на газ в Європі пов'язують з холодною погодою і відмовою "Газпрому" від збільшення транзиту прокачування російського газу через транспортну систему України в травні.

У п'ятницю, 23 квітня, "Оператор ГТС України" оголосив аукціон на додаткове прокачування газу до Європи на травень. Планувалося збільшити прокачування блакитного палива з 64 млн кубічних метрів до 124 млн. Після цього ціна на газ на голландському хабі впала на 22 долари. Однак у вівторок, 27 квітня, стало відомо, що "Газпром" проігнорував пропозицію української сторони і після невдалого аукціону котирування на газ продовжили зростання.