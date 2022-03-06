Spotify остановил продажу подписки Premium в России

Стриминговый сервис Spotify заблокировал возможность приобретения Premium-подписки на территории Российской Федерации. Это связано с прекращением работы Visa и Mastercard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Spotify.

В частности, еще 3 марта Spotify закрыл свой офис в России из-за военных преступлений страны агрессора на территории Украины.

Отныне россияне не могут приобрести подписку Premium у Spotify из-за, как отмечает сервис, "новых внешних ограничений", которые связаны с прекращением работы платежных систем Visa и Mastercard.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt RED.

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