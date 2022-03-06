Spotify зупинив продаж підписки Premium у Росії

Стримінговий сервіс Spotify заблокував можливість придбання Premium-підписки на території Російської Федерації. Це пов'язано з припиненням роботи Visa та Mastercard.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Spotify.

Зокрема, ще 3 березня Spotify закрив свій офіс у Росії через військові злочини країни агресора на території України.

Відтепер росіяни не можуть придбати передплату Premium у Spotify через, як відзначає сервіс, “нові зовнішні обмеження”, які пов’язані з припиненням роботи платіжних систем Visa і Mastercard.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

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