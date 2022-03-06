ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Spotify остановил продажу подписки Premium в России

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 21:25
Spotify остановил продажу подписки Premium в России Фото: Spotify остановил продажу подписки Premium в России (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Стриминговый сервис Spotify заблокировал возможность приобретения Premium-подписки на территории Российской Федерации. Это связано с прекращением работы Visa и Mastercard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Spotify.

Отныне россияне не могут приобрести подписку Premium у Spotify из-за, как отмечает сервис, "новых внешних ограничений", которые связаны с прекращением работы платежных систем Visa и Mastercard.

Spotify остановил продажу подписки Premium в России

Фото: Spotify остановил продажу подписки Premium в России (spotify)

В частности, еще 3 марта Spotify закрыл свой офис в России из-за военных преступлений страны агрессора на территории Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt RED.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Spotify
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать