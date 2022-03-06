Стримінговий сервіс Spotify заблокував можливість придбання Premium-підписки на території Російської Федерації. Це пов'язано з припиненням роботи Visa та Mastercard.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Spotify.

Відтепер росіяни не можуть придбати передплату Premium у Spotify через, як відзначає сервіс, “нові зовнішні обмеження”, які пов’язані з припиненням роботи платіжних систем Visa і Mastercard. Фото: Spotify зупинив продаж підписки Premium у Росії (spotify) Зокрема, ще 3 березня Spotify закрив свій офіс у Росії через військові злочини країни агресора на території України.