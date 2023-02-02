Спонтанно та неочікувано. ЗМІ розповіло, як Шольц ухвалив рішення щодо танків Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв спонтанне рішення про передачу Україні на озброєння танків Leopard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шейцарське видання Neue Zürcher Zeitung
За даними ЗМІ, Шольц не очікував, що США погодяться передавати українським військовим на озброєння танки Abrams.
Джерела видання розповіли, що у січні Київ відвідував очільник ЦРУ Вільям Бернс. Його задачею було оцінити чи готові Україна та Росія до перемир'я.
При цьому воно нібито мало відбутись на таких умовах: території в обмін на мир. Росія могла отримати близько 20% територій України і завершити війну. Однак ні Київ ні Москва на подібне не погодились.
Саме після цього американський президент Джо Байден і погодився передати Україні танки Abrams. Це і змусило Шольца дати дозвіл на поставку танків Leopard.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard з десяти до п’яти тижнів.
Також раніше ми писали, що західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.