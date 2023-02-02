UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спонтанно та неочікувано. ЗМІ розповіло, як Шольц ухвалив рішення щодо танків Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв спонтанне рішення про передачу Україні на озброєння танків Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шейцарське видання Neue Zürcher Zeitung

За даними ЗМІ, Шольц не очікував, що США погодяться передавати українським військовим на озброєння танки Abrams.

Джерела видання розповіли, що у січні Київ відвідував очільник ЦРУ Вільям Бернс. Його задачею було оцінити чи готові Україна та Росія до перемир'я.

При цьому воно нібито мало відбутись на таких умовах: території в обмін на мир. Росія могла отримати близько 20% територій України і завершити війну. Однак ні Київ ні Москва на подібне не погодились.

Саме після цього американський президент Джо Байден і погодився передати Україні танки Abrams. Це і змусило Шольца дати дозвіл на поставку танків Leopard.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard з десяти до п’яти тижнів.

Також раніше ми писали, що західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденЗбройні сили УкраїниОлаф Шольц