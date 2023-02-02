Спонтанно и неожиданно. СМИ рассказало, как Шольц принял решение о танках Украины

По данным СМИ, Шольц не ожидал, что США согласятся передавать украинским военным на вооружение танки Abrams.

Источники издания рассказали, что в январе Киев посещал глава ЦРУ Уильям Бернс. Его задачей было оценить готовы ли Украина и Россия к перемирию.

При этом оно якобы должно было состояться на таких условиях: территории в обмен на мир. Россия могла получить около 20% территории Украины и завершить войну. Однако ни Киев, ни Москва на подобное не согласились.

Именно после этого американский президент Джо Байден и согласился передать Украине танки Abrams. Это и заставило Шольца дать разрешение на поставку танков Leopard.