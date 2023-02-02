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Спонтанно и неожиданно. СМИ рассказало, как Шольц принял решение о танках Украины

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Канцлер Германии Олаф Шольц принял спонтанное решение о передаче Украине на вооружение танков Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

По данным СМИ, Шольц не ожидал, что США согласятся передавать украинским военным на вооружение танки Abrams.

Источники издания рассказали, что в январе Киев посещал глава ЦРУ Уильям Бернс. Его задачей было оценить готовы ли Украина и Россия к перемирию.

При этом оно якобы должно было состояться на таких условиях: территории в обмен на мир. Россия могла получить около 20% территории Украины и завершить войну. Однако ни Киев, ни Москва на подобное не согласились.

Именно после этого американский президент Джо Байден и согласился передать Украине танки Abrams. Это и заставило Шольца дать разрешение на поставку танков Leopard.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Также ранее мы писали, что западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи через российское вторжение.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВооруженные силы УкраиныОлаф Шольц