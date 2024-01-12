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Сполучені штати можуть завдати нових ударів по позиціях хуситів у Ємені, - ЗМІ

Фото: США можуть знову завдати удар по хуситам у Ємені (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Влада Сполучених штатів після операції проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені не виключила можливості нових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву двох американських посадовців виданню Axios.

За їхніми словами, США очікують від хуситів удару у відповідь після проведення операції.

Крім того, як наголошують анонімні співрозмовники порталу, американські сили в регіоні готові захищатися і завдати нових ударів по них, якщо це буде потрібно, хоча і не прагнуть ескалації.

Як повідомлялося, цієї ночі США та Великобританія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на їх постійні атаки по судноплавних шляхах у Червоному морі в останні кілька місяців.

Детально про те, хто такі хусити, та що відбувається у Червоному морі, дивіться у нашому матеріалі.

Удари США та союзників по позиціях хуситів у Ємені

За наявними даними, удари по угрупованню хуситів у західній частині Ємену завдавали американські та британські літаки, а також ракети наземного нападу "Томагавк", запущені з кораблів ВМС США в Червоному морі.

Незабаром удари підтвердив президент США Джо Байден. За його словами, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.

Причиною для завдання удару стали акти аргесії хуситів проти судів у Червоному морі. Так, у листопаді 2023 року хусіти почали атакувати кораблі у Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник, який прямував до торговельного судна.

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