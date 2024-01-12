Соединенные штаты могут нанести новые удары по позициям хуситов в Йемене, - СМИ

Власти Соединенных штатов после операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене не исключили возможности новых ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление двух американских чиновников изданию Axios.
По их словам, США ожидают от хуситов ответного удара после проведения операции.
Кроме того, как отмечают анонимные собеседники портала, американские силы в регионе готовы защищаться и нанести новые удары по ним, если это потребуется, хотя и не стремятся к эскалации.
Как сообщалось, этой ночью США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на их постоянные атаки по судоходным путям в Красном море в последние несколько месяцев.
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По имеющимся данным, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносили американские и британские самолеты, а также ракеты наземного нападения "Томагавк", запущенные с кораблей ВМС США в Красном море.
Вскоре удары подтвердил президент США Джо Байден. По его словам, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.
Причиной удара стали акты аргессии хуситов против судов в Красном море. Так, в ноябре 2023 года хуситы начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, направлявшийся к торговому судну.
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