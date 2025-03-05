"Спокійно домовимось". Лукашенко запропонував організувати переговори України, США та РФ

Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати переговори для Росії, Сполучених Штатів Америки (США) та України у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Лукашенка в інтервʼю американському блогеру Маріо Науфалу.

"Треба переконати, домовитися і з Зеленським (Володимир Зеленський, президент України, - ред.), тому що за Зеленським стоїть велика частина українського суспільства. Тому треба домовлятися. Хочете – приїжджайте. Ось, поруч - 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Півгодини літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без шуму, без криків домовимося", - заявив він. У тому ж числі він наголосив на важливості Росії й Штатів, щоб "не було ось цих незрозумілих війн" та анонсував свій візит до Російської Федерації (РФ) для переговорів з диктатором Володимиром Путіним.