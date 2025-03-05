"Спокойно договоримся". Лукашенко предложил организовать переговоры Украины, США и РФ

Александр Лукашенко заявил о готовности организовать переговоры для России, Соединенных Штатов Америки (США) и Украины в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

"Надо убедить, договориться и с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.), потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса самолетом. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся", - заявил он. В том же числе он отметил важность России и Штатов, чтобы "не было вот этих непонятных войн" и анонсировал свой визит в Российскую Федерацию (РФ) для переговоров с диктатором Владимиром Путиным.