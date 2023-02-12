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Спокійні енергодні, без відключень електрики, це ще не вирішальна перемога, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Неділя 12 лютого 2023 23:08
Спокійні енергодні, без відключень електрики, це ще не вирішальна перемога, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент Українв Володимир Зеленський заявив, що незначне обмеження електропостачання цими вихідними свідчить про професійність енергетиків, але це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Цей день більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження - там, де ступінь руйнувань надто значний. І, звичайно, з початком нового робочого тижня споживатимемо більше, отже, будуть графіки відключень", - зауважив Зеленський.

Проте він підкреслив, що сам факт того, що після постійних терористичних атак ракетами, "шахедами", після масованого ракетного нальоту 10 лютого і в інші дні можуть бути такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків та надзвичайну самовідданість кожної людини, хто працює над забезпеченням енергосистеми.

Водночас президент закликав усвідомлювати, що це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті.

"На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії, можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування й зростання споживання. Але сьогодні і вчора - це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи один одному, українці роблять великі речі", - наголосив він.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що в Україні завтра, 13 лютого, не обмежуватимуть електропостачання у цілій низці регіонів.

РБК-Україна повідомляло сьогодні, що ДТЕК попередив про повернення відключень по графіку протягом робочого тижня.

Раніше ми писали, що з понеділка, 13 лютого, в Одесі запрацює електротранспорт.

Крім того, нагадаємо, що Росія влаштувала масований обстріл України у п'ятницю, 10 лютого. В частині регіонів почалися перебої зі світлом, в деяких областях світло екстрено вимкнули через атаку.

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енергетики Володимир Зеленський
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