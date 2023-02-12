Спокойные энергодни, без отключений электричества, это еще не решающая победа, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что незначительное ограничение электроснабжения в эти выходные свидетельствует о профессиональности энергетиков, но это еще не решающая победа на энергетическом фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.
"Этот день большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах, к сожалению, в отдельных городах еще были ограничения - там, где степень разрушений слишком значительна. И, конечно, с началом новой рабочей недели будем потреблять больше, следовательно, будут графики отключений", - заметил Зеленский.
Однако он подчеркнул, что сам факт того, что после постоянных террористических атак ракетами, "шахедами", после массированного ракетного налета 10 февраля и в другие дни могут быть столь спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого человека, работающего над обеспечением энергосистемы.
В то же время, президент призвал осознать, что это еще не решающая победа на энергетическом фронте.
"К сожалению, могут быть новые удары террористов из России, могут быть новые ограничения, если будут новые разрушения и рост потребления. Но сегодня и вчера - это очередное свидетельство того, что, работая вместе и помогая друг другу, украинцы делают великие вещи", - подчеркнул он.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Украине завтра, 13 февраля, не будут ограничивать электроснабжение в целом ряде регионов.
РБК-Украина сообщало сегодня, что ДТЭК предупредил о возвращении отключений по графику в течение рабочей недели.
Ранее мы писали, что с понедельника, 13 февраля, в Одессе заработает электротранспорт.
Кроме того, напомним, что Россия устроила массированный обстрел Украины в пятницу, 10 февраля. В части регионов начались перебои со светом, в некоторых областях свет экстренно выключен из-за атаки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.