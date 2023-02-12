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З понеділка в Одесі запрацює електротранспорт

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Одеса, Неділя 12 лютого 2023 10:58
З понеділка в Одесі запрацює електротранспорт Фото: з понеділка в Одесі запрацює електротранспорт (facebook.com/kp.oget)
Автор: Наталія Гурковська

З понеділка, 13 лютого, в Одесі трамваї та тролейбуси вийдуть на лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Одесміськелектротранс".

"Маємо добру звістку: завтра виходимо на маршрути та чекаємо на зустріч з вами", - йдеться в повідомленні.

Телефони Інформаційного центру КП "ОМЕТ" 717-54-54, 7-886-886, 717-54-77.

Як повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі", за даними на ранок неділі, 12 лютого, в Одеській області та Одесі в тестовому режимі починають діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень (ГПВ) з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні НЕК "Укренерго".

Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Як повідомлялось, в Одеській області поступово покращується ситуація з енергопостачанням.

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