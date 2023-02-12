Після вихідних зі світлом. ДТЕК попередив про повернення відключень по графіку
З початком робочого тижня українцям варто підготуватися до запровадження графіків відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телеканалу "Рада".
"Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть використовуватись графіки відключень", - заявив Сахарук.
Проте він заявив, що, крім балансових відключень, є також мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз відключати електропостачання.
"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя", - зауважив виконавчий директор.
Він пояснив, чому на вихідні не вимикали світло і що дало змогу збільшити генерацію та постачання електроенергії:
- повернення в систему низки теплових атомних блоків;
- зростання виробництва електроенергії сонячними станціями через сприятливі погодні умови;
- відремонтовані завдяки енергетикам мережі.
Крім того, за словами Сахарука, позитивну роль відіграють потепління, більш довгий світловий день і традиційне зменшення споживання електрики протягом двох вихідних.
РБК-Україна повідомило, що з понеділка, 13 лютого, в Одесі запрацює електротранспорт.
Крім того, ми писали, що Росія влаштувала масований обстріл України у п'ятницю, 10 лютого. В частині регіонів почалися перебої зі світлом, в деяких областях світло екстрено вимкнули через атаку.
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