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Після вихідних зі світлом. ДТЕК попередив про повернення відключень по графіку

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Україна, Неділя 12 лютого 2023 17:18
Після вихідних зі світлом. ДТЕК попередив про повернення відключень по графіку Фото: з понеділка можливе застосування графіків відключень світла (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

З початком робочого тижня українцям варто підготуватися до запровадження графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телеканалу "Рада".

"Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть використовуватись графіки відключень", - заявив Сахарук.

Проте він заявив, що, крім балансових відключень, є також мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз відключати електропостачання.

"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя", - зауважив виконавчий директор.

Він пояснив, чому на вихідні не вимикали світло і що дало змогу збільшити генерацію та постачання електроенергії:

  • повернення в систему низки теплових атомних блоків;
  • зростання виробництва електроенергії сонячними станціями через сприятливі погодні умови;
  • відремонтовані завдяки енергетикам мережі.

Крім того, за словами Сахарука, позитивну роль відіграють потепління, більш довгий світловий день і традиційне зменшення споживання електрики протягом двох вихідних.

РБК-Україна повідомило, що з понеділка, 13 лютого, в Одесі запрацює електротранспорт.

Крім того, ми писали, що Росія влаштувала масований обстріл України у п'ятницю, 10 лютого. В частині регіонів почалися перебої зі світлом, в деяких областях світло екстрено вимкнули через атаку.

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