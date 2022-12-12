Росіяни закривають шахти у Луганській області та вивозять обладнання, - ОВА

Фото: росіяни вирізають обладнання з шахт у Луганській області (УНІАН)

Російські окупанти вже підготували список шахт у Луганській області, які збираються закрити через нібито нерентабельність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Зокрема, на шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська окупанти вирізають обладнання і щоденно вивозять його. Підприємство готують до консервації. За даними ОВА, близько 700 робітникам шахт запропонували місця у центрах зайнятості через ліквідацію підприємств. "Для них організують курси професійного навчання. Тільки от де потім працювати в тих населених пунктах, де шахта була єдиним місцем доходу?" - йдеться у повідомленні.