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Передав шахти окупантам. Ще одному "міністру ДНР" оголосили підозру

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Донецьк, П'ятниця 30 грудня 2022 14:33
Передав шахти окупантам. Ще одному "міністру ДНР" оголосили підозру Фото: СБУ оголосила підозру так званому "міністру вугілля та енергетики ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці оголосили підозру так званому "міністру вугілля та енергетики ДНР". Він налагодив роботу шахт у Донецькій області на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадником виявився колишній високопосадовець одного з місцевих видобувних підприємств. У 2014 році після окупації частини Донецької області він приєднався до так званої "ДНР".

Також експосадовець входив до найближчого оточення російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. За його дорученням "міністр" займався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь бойовиків.

"На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення він виконував вказівки Москви щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зрадник особисто сприяв передачі окупантам основних підприємств галузі, зокрема місцевих шахт. Також так званий "міністр" часто виступав на прокремлівських Ютуб-каналах і закликав підтримати війну проти України.

СБУ відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Фігуранту вже оголосили підозру. Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території сходу України.

"Співробітники СБУ знають про його місця перебування, перелік контактів і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Передав шахти окупантам. Ще одному &quot;міністру ДНР&quot; оголосили підозру

Фото: СБУ оголосила підозру так званому "міністру вугілля та енергетики ДНР" (t.me/SBUkr/6404)

Нагадаємо, що у листопаді під Києвом затримали помічника "міністра МВС ЛНР", який допомагав захоплювати управління СБУ у 2014 році.

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Служба безпеки України ДНР
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