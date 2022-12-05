Окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі: що відомо

Російські окупанти готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, на деяких шахтах Луганської області розпочато демонтаж та вивіз обладнання.

"Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників.Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти затопили шахти в Луганській області, а гірників відправили на фронт. Україна не зможе повноцінно відновити вугільну промисловість області після закінчення війни із РФ.

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