Окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі: що відомо
Російські окупанти готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників.Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію", - розповів він.
За словами Гайдая, на деяких шахтах Луганської області розпочато демонтаж та вивіз обладнання.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти затопили шахти в Луганській області, а гірників відправили на фронт. Україна не зможе повноцінно відновити вугільну промисловість області після закінчення війни із РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.