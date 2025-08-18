UA

Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Спочатку припинення вогню: Мерц назвав умову мирної угоди щодо України

Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейські лідери хочуть домогтися припинення вогню, перш ніж проводити подальші переговори щодо мирної угоди для України.

Про це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Білому домі.

"Не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню, - сказав він. - Тож давайте працювати над цим і спробуємо чинити тиск на Росію в результаті можливої тристоронньої зустрічі".

Мерц заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі "відкрито шлях" для більш серйозних перемовин щодо війни між Росією та Україною

Мерц заявив, що Трамп зробив це можливим після того, як зустрівся з Путіним на Алясці. "Тепер відкрито шлях для складних переговорів", - сказав він.

У той час як президент Дональд Трамп просуває ідею тристоронньої зустрічі між собою, Путіним і Зеленським, президент Франції Еммануель Макрон запропонував свою ідею: запросити за стіл переговорів європейського лідера.

"Думаю, як продовження нам, імовірно, буде потрібна чотиристороння зустріч. Адже коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", - сказав він.

 

 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився від своєї вимоги до Путіна припинити вогонь на лінії фронту в Україні після зустрічі на Алясці. Замість цього президент США просуває ідею укладення мирної угоди.

