Спочатку припинення вогню: Мерц назвав умову мирної угоди щодо України

"Не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню, - сказав він. - Тож давайте працювати над цим і спробуємо чинити тиск на Росію в результаті можливої тристоронньої зустрічі".

Мерц заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі "відкрито шлях" для більш серйозних перемовин щодо війни між Росією та Україною

Мерц заявив, що Трамп зробив це можливим після того, як зустрівся з Путіним на Алясці. "Тепер відкрито шлях для складних переговорів", - сказав він.

У той час як президент Дональд Трамп просуває ідею тристоронньої зустрічі між собою, Путіним і Зеленським, президент Франції Еммануель Макрон запропонував свою ідею: запросити за стіл переговорів європейського лідера.

"Думаю, як продовження нам, імовірно, буде потрібна чотиристороння зустріч. Адже коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", - сказав він.