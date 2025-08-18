Сначала прекращение огня: Мерц назвал условие мирного соглашения по Украине

"Не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня, - сказал он. - Так что давайте работать над этим и попытаемся оказать давление на Россию в результате возможной трехсторонней встречи".

Мерц заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом дом "открыт путь" для более серьезных переговоров по войне между Россией и Украиной

Мерц заявил, что Трамп сделал это возможным после того, встретился с Путиным на Аляске. "Теперь открыт путь для сложных переговоров", - сказал он.

В то время как президент Дональд Трамп продвигает идею трехсторонней встречи между собой, Путиным и Зеленским, президент Франции Эммануэль Макрон предложил свою идею: пригласить за стол переговоров европейского лидера.

"Думаю, в качестве продолжения нам, вероятно, потребуется четырехсторонняя встреча. Ведь когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - сказал он.