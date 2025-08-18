Спочатку припинення вогню: Мерц назвав умову мирної угоди щодо України
Європейські лідери хочуть домогтися припинення вогню, перш ніж проводити подальші переговори щодо мирної угоди для України.
Про це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Білому домі.
"Не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню, - сказав він. - Тож давайте працювати над цим і спробуємо чинити тиск на Росію в результаті можливої тристоронньої зустрічі".
Мерц заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі "відкрито шлях" для більш серйозних перемовин щодо війни між Росією та Україною
Мерц заявив, що Трамп зробив це можливим після того, як зустрівся з Путіним на Алясці. "Тепер відкрито шлях для складних переговорів", - сказав він.
У той час як президент Дональд Трамп просуває ідею тристоронньої зустрічі між собою, Путіним і Зеленським, президент Франції Еммануель Макрон запропонував свою ідею: запросити за стіл переговорів європейського лідера.
"Думаю, як продовження нам, імовірно, буде потрібна чотиристороння зустріч. Адже коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", - сказав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився від своєї вимоги до Путіна припинити вогонь на лінії фронту в Україні після зустрічі на Алясці. Замість цього президент США просуває ідею укладення мирної угоди.