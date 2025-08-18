Сначала прекращение огня: Мерц назвал условие мирного соглашения по Украине
Европейские лидеры хотят добиться прекращения огня, прежде чем проводить дальнейшие переговоры по мирному соглашению для Украины.
Об этом сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Белом доме.
"Не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня, - сказал он. - Так что давайте работать над этим и попытаемся оказать давление на Россию в результате возможной трехсторонней встречи".
Мерц заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом дом "открыт путь" для более серьезных переговоров по войне между Россией и Украиной
Мерц заявил, что Трамп сделал это возможным после того, встретился с Путиным на Аляске. "Теперь открыт путь для сложных переговоров", - сказал он.
В то время как президент Дональд Трамп продвигает идею трехсторонней встречи между собой, Путиным и Зеленским, президент Франции Эммануэль Макрон предложил свою идею: пригласить за стол переговоров европейского лидера.
"Думаю, в качестве продолжения нам, вероятно, потребуется четырехсторонняя встреча. Ведь когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - сказал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп отказался от своего требования к Путину прекратить огонь на линии фронта в Украине после встречи на Аляске. Вместо этого президент США продвигает идею заключения мирного соглашения.