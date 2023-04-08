Спочатку "навчання", а тепер "профілактична робота". У Севастополі знову пролунали вибухи

Сьогодні в Севастополі вдруге за день пролунали вибухи. Окупанти виправдовуються нібито "профілактичними роботами".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "губернатора" Севастополя Михайла Розважаєва.

"Гучні звуки в центрі міста - це профілактична робота в рамках ППДЗ", - пише Розважаєв.

Варто додати, що пообіді в Севастополі вже лунали вибухи. Тоді ж "губернатор" заявив про "навчальну стрільбу російського флоту".

Водночас як стверджують очевидці, у Ленінському та Гагарінському районах чути ритмічні "хлопки" за 5-10 кілометрів від них.