RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сначала "учения", а теперь "профилактическая работа". В Севастополе опять прозвучали взрывы

Фото: иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Севастополе во второй раз за день раздались взрывы. Оккупанты оправдываются якобы "профилактическими работами".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Розважаева.

"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО", - пишет Розважаев.

Стоит добавить, что после обеда в Севастополе уже раздавались взрывы. Тогда же "губернатор" заявил об "учебной стрельбе российского флота".

В то же время, как утверждают очевидцы, в Ленинском и Гагаринском районах слышны ритмичные "хлопки" в 5-10 километрах от них.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Феодосии сегодня также прогремели два взрыва. Позже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что над городом была якобы сбита украинская ракета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольВойна в Украине