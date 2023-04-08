Сначала "учения", а теперь "профилактическая работа". В Севастополе опять прозвучали взрывы

Сегодня в Севастополе во второй раз за день раздались взрывы. Оккупанты оправдываются якобы "профилактическими работами".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Розважаева.

"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО", - пишет Розважаев.

Стоит добавить, что после обеда в Севастополе уже раздавались взрывы. Тогда же "губернатор" заявил об "учебной стрельбе российского флота".

В то же время, как утверждают очевидцы, в Ленинском и Гагаринском районах слышны ритмичные "хлопки" в 5-10 километрах от них.