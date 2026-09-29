Спочатку - мито для всіх країн: EBA закликала зберегти нульову квоту на експорт брухту

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) закликала владу не скасовувати нульову квоту на експорт металобрухту, доки не буде запроваджене єдине експортне мито для всіх напрямків.
Як пише РБК-Україна, про це йдеться у зверненні EBA до прем'єр-міністра Сергія Корецького.
В Асоціації наголошують, що брухт в умовах війни є стратегічною сировиною для української металургії, а не просто експортним товаром.
За підсумками 2025 року експорт брухту чорних металів зріс на 53% і досяг 448,68 тис. тонн. У EBA вважають, що без обмежень ці обсяги можуть знову різко зрости, що створить ризик дефіциту сировини для українських підприємств.
Окремо в Асоціації звертають увагу на різницю між експортом брухту та його переробкою в Україні:
У EBA також нагадують, що раніше значні обсяги українського брухту прямували до ЄС, зокрема до Польщі, а потім реекспортувалися до третіх країн.
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За оцінками компаній-членів Асоціації, така модель могла коштувати бюджету близько 4 млрд грн на рік.
З огляду на зазначене, EBA пропонує: у разі скасування нульової квоти встановити мито 180 євро за тонну строком на 10 років для всіх країн без винятків.
"Без такого механізму відкриття експорту створить додатковий стимул для швидкого вивезення брухту з України та зменшить його доступність для вітчизняних підприємств", - наголосили в Асоціації.
Раніше економіст Андрій Забловський також висловив думку, що Україні потрібно вирівняти умови експорту металобрухту для всіх напрямків і не допускати схем, за яких сировина вивозиться через країни ЄС без сплати експортного мита.
Нагадаємо, Кабмін з 1 січня 2026 обмежив експорт брухту на весь рік - оскільки він потрібен українським підприємствам для виробництва продукції для оборони, відбудови та внутрішнього ринку.