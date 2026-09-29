Спочатку - мито для всіх країн: EBA закликала зберегти нульову квоту на експорт брухту

Стратегічна сировина, а не просто товар на експорт

В Асоціації наголошують, що брухт в умовах війни є стратегічною сировиною для української металургії, а не просто експортним товаром.

За підсумками 2025 року експорт брухту чорних металів зріс на 53% і досяг 448,68 тис. тонн. У EBA вважають, що без обмежень ці обсяги можуть знову різко зрости, що створить ризик дефіциту сировини для українських підприємств.

Окремо в Асоціації звертають увагу на різницю між експортом брухту та його переробкою в Україні:

переробка однієї тонни сировини у готову металопродукцію може забезпечити близько 15 тис. грн податків і зборів та близько 1,2 тис. доларів валютної виручки.

однієї тонни сировини у готову металопродукцію може забезпечити близько 15 тис. грн податків і зборів та близько 1,2 тис. доларів валютної виручки. прямий експорт дає лише 250-350 доларів на тонну і значно менші податкові надходження.

У EBA також нагадують, що раніше значні обсяги українського брухту прямували до ЄС, зокрема до Польщі, а потім реекспортувалися до третіх країн.

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За оцінками компаній-членів Асоціації, така модель могла коштувати бюджету близько 4 млрд грн на рік.

Яким має бути мито на експорт брухту

З огляду на зазначене, EBA пропонує: у разі скасування нульової квоти встановити мито 180 євро за тонну строком на 10 років для всіх країн без винятків.

"Без такого механізму відкриття експорту створить додатковий стимул для швидкого вивезення брухту з України та зменшить його доступність для вітчизняних підприємств", - наголосили в Асоціації.