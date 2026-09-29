Сначала - пошлина для всех стран: EBA призвала сохранить нулевую квоту на экспорт лома

Стратегическое сырье, а не просто товар на экспорт

В Ассоциации подчеркивают, что металлолом в условиях войны является стратегическим сырьем для украинской металлургии, а не просто экспортным товаром.

По итогам 2025 года экспорт металлолома черных металлов вырос на 53% и достиг 448,68 тыс. тонн. В EBA считают, что без ограничений эти объемы могут снова резко возрасти, что создаст риск дефицита сырья для украинских предприятий.

Отдельно в Ассоциации обращают внимание на разницу между экспортом металлолома и его переработкой в ​​Украине:

переработка одной тонны сырья в готовую металлопродукцию может обеспечить около 15 тыс. грн. налогов и сборов и около 1,2 тыс. долларов валютной выручки.

одной тонны сырья в готовую металлопродукцию может обеспечить около 15 тыс. грн. налогов и сборов и около 1,2 тыс. долларов валютной выручки. прямой экспорт дает только 250-350 долларов на тонну и значительно меньшие налоговые поступления.

В EBA также напоминают, что ранее значительные объемы украинского металлолома направлялись в ЕС, в частности в Польшу, а затем реэкспортировались в третьи страны.

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По оценкам компаний-членов Ассоциации такая модель могла стоить бюджету около 4 млрд грн в год.

Какой должна быть пошлина на экспорт лома

Учитывая указанные факты, EBA предлагает: при отмене нулевой квоты установить пошлину 180 евро за тонну сроком на 10 лет для всех стран без исключений.

"Без такого механизма открытие экспорта создаст дополнительный стимул для быстрого вывоза лома из Украины и уменьшит его доступность для отечественных предприятий", - подчеркнули в Ассоциации.