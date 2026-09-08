НАДПУ пропонує поширити мито на весь експорт брухту в ЄС: що це змінить
Після завершення дії нульової квоти на експорт металобрухту Україна може частково компенсувати втрати бюджету за рахунок поширення чинного мита у розмірі 180 євро за тонну на поставки до всіх країн без винятку, включно з ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенії Оринчак.
За її словами, раніше при експорті металобрухту до країн ЄС мито не сплачувалося. У результаті, за оцінкою Оринчак, державний бюджет недоотримував надходження, а українські металургійні підприємства втрачали дефіцитну сировину.
"Механізм мита у розмірі 180 євро за тонну має застосовуватися для всіх країн без винятку, у тому числі при експорті до ЄС", - зазначила Оринчак.
Вона вважає, що такий підхід після завершення нульової квоти дозволить одночасно збільшити бюджетні надходження та зменшити стимули для вивезення металобрухту з України.
Як відомо, до запровадження нульової квоти експорт брухту з України невпинно зростав.
І хоча експортне мито на брухт становить 180 євро/тонну, Україна на цьому нічого не заробляла, тому що вивозили цей брухт через Польщу, з нульовим митом, а вже потім везли до Туреччини.
Через такі "сірі" експортні схеми державний бюджет втратив понад 3 мільярди гривень.
Раніше виробники феросплавів також закликали запровадити мито на експорт металобрухту до ЄС.
Зауважимо, Кабмін з 1 січня 2026 обмежив експорт брухту на весь рік - оскільки він потрібен українським підприємствам для виробництва продукції для оборони, відбудови та внутрішнього ринку.