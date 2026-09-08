НАДПУ пропонує поширити мито на весь експорт брухту в ЄС: що це змінить

Після завершення дії нульової квоти на експорт металобрухту Україна може частково компенсувати втрати бюджету за рахунок поширення чинного мита у розмірі 180 євро за тонну на поставки до всіх країн без винятку, включно з ЄС.

За її словами, раніше при експорті металобрухту до країн ЄС мито не сплачувалося. У результаті, за оцінкою Оринчак, державний бюджет недоотримував надходження, а українські металургійні підприємства втрачали дефіцитну сировину.



"Механізм мита у розмірі 180 євро за тонну має застосовуватися для всіх країн без винятку, у тому числі при експорті до ЄС", - зазначила Оринчак.



Вона вважає, що такий підхід після завершення нульової квоти дозволить одночасно збільшити бюджетні надходження та зменшити стимули для вивезення металобрухту з України.



Як відомо, до запровадження нульової квоти експорт брухту з України невпинно зростав.

І хоча експортне мито на брухт становить 180 євро/тонну, Україна на цьому нічого не заробляла, тому що вивозили цей брухт через Польщу, з нульовим митом, а вже потім везли до Туреччини.

Через такі "сірі" експортні схеми державний бюджет втратив понад 3 мільярди гривень.