Умови мають бути рівними для всіх: схеми з експортом металобрухту нищать бюджет та ринок

Україні потрібно вирівняти умови експорту металобрухту для всіх напрямків і не допускати схем, за яких сировина вивозиться через країни ЄС без сплати експортного мита.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Андрія Забловського.

На ринку нерівні умови експорту

За його словами, наразі ринок металобрухту та металургія одночасно перебувають у складному стані: заготівля брухту скорочується, частина заготівельних пунктів припинила роботу, а металургійні підприємства знижують виробництво через удари, логістичні проблеми та блокаду морського експорту.

На цьому тлі, вважає Забловський, рішення щодо подальшого експорту брухту мають враховувати інтереси обох секторів.

Але проблемою є нерівні умови торгівлі - коли при експорті до країн ЄС мито не застосовується, а далі брухт може реекспортуватися до третіх країн.

"Правила мають бути рівними. Не повинно бути ситуації, коли через окремий напрямок можна фактично обійти експортне мито", - зауважив Забловський.

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Повна заборона експорту не врятує

За його словами, повна заборона експорту не є універсальним рішенням, але практика реекспорту створює одразу дві проблеми: бюджет недоотримає значні кошти, а українські металургійні підприємства ризикують втрачати дефіцитну сировину.

Експерт наголошує, що уряду варто напрацювати механізм, за якого можливий експорт не створюватиме дефіциту сировини всередині країни, а умови торгівлі будуть однаковими для всіх держав.



"Тут не може бути переможця за рахунок іншого. Потрібен баланс, заснований на реальній статистиці, споживанні та стані обох галузей", - підсумував економіст.