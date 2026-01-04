Кабмін зберіг режим ліцензування та квот на експорт дерева і брухту на 2026 рік

Уряд ухвалив рішення у 2026 році продовжити обмеження на експорт окремих видів сировини, запровадивши режим ліцензування та квот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки , довкілля та сільського господарства України.

Йдеться про ресурси, які є критично важливими для стабільної роботи економіки в умовах воєнного стану.

Насамперед обмеження стосуватимуться металобрухту. За даними уряду, цей ресурс необхідний українським металургійним і машинобудівним підприємствам для виробництва продукції для оборонних потреб, відбудови та внутрішнього ринку.

Переробка металобрухту всередині країни дозволяє створювати робочі місця, забезпечувати надходження податків та виробляти готову продукцію з високою доданою вартістю.

Також у 2026 році зберігатимуться обмеження на експорт необробленої деревини. В уряді пояснюють це скороченням обсягів лісозаготівлі через війну та зростанням внутрішнього попиту на деревину для опалення, відбудови житла, роботи деревообробних підприємств і забезпечення потреб Збройних Сил України. У зв’язку з цим пріоритет надається використанню ресурсу всередині країни.

"Під час війни важливо, щоб стратегічні ресурси працювали на країну, а не вивозилися за кордон. Ліцензування та квоти дозволяють спрямувати металобрухт і деревину на потреби українського виробництва, оборони та відбудови. Це означає робочі місця, податки і готову продукцію в Україні", - сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Загалом рішення уряду спрямоване на збереження стратегічних ресурсів у державі, підтримку національного виробництва та зменшення залежності від імпорту. Уряд очікує, що це дозволить ключовим галузям економіки стабільно працювати та забезпечувати потреби держави й громад у воєнний період.