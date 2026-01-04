ua en ru
Кабмін зберіг режим ліцензування та квот на експорт дерева і брухту на 2026 рік

Україна, Неділя 04 січня 2026 16:54
UA EN RU
Кабмін зберіг режим ліцензування та квот на експорт дерева і брухту на 2026 рік Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Уряд ухвалив рішення у 2026 році продовжити обмеження на експорт окремих видів сировини, запровадивши режим ліцензування та квот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Йдеться про ресурси, які є критично важливими для стабільної роботи економіки в умовах воєнного стану.

Насамперед обмеження стосуватимуться металобрухту. За даними уряду, цей ресурс необхідний українським металургійним і машинобудівним підприємствам для виробництва продукції для оборонних потреб, відбудови та внутрішнього ринку.

Переробка металобрухту всередині країни дозволяє створювати робочі місця, забезпечувати надходження податків та виробляти готову продукцію з високою доданою вартістю.

Також у 2026 році зберігатимуться обмеження на експорт необробленої деревини. В уряді пояснюють це скороченням обсягів лісозаготівлі через війну та зростанням внутрішнього попиту на деревину для опалення, відбудови житла, роботи деревообробних підприємств і забезпечення потреб Збройних Сил України. У зв’язку з цим пріоритет надається використанню ресурсу всередині країни.

"Під час війни важливо, щоб стратегічні ресурси працювали на країну, а не вивозилися за кордон. Ліцензування та квоти дозволяють спрямувати металобрухт і деревину на потреби українського виробництва, оборони та відбудови. Це означає робочі місця, податки і готову продукцію в Україні", - сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Загалом рішення уряду спрямоване на збереження стратегічних ресурсів у державі, підтримку національного виробництва та зменшення залежності від імпорту. Уряд очікує, що це дозволить ключовим галузям економіки стабільно працювати та забезпечувати потреби держави й громад у воєнний період.

Експорт брухту з України

Як відомо, експорт брухту чорних металів з України за січень-листопад 2025 року зріс на 45,3% у річному вимірі, до 380,16 тис. тонн. Цей обсяг уже перевищив загальний показник відвантажень за весь 2024 рік. Нагадаємо, у 2024 році брухтозбиральні підприємства України наростили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком.

Раніше Opendatabot оприлюднив дані, згідно з якими державний бюджет отримував лише 104 гривні з тонни брухту, експортованого з України. Це трохи більше, ніж ціна чашки кави: при тому, що галузь отримала 3,2 млрд грн доходу, вона заплатила лише 4,6 млн грн податків.

Статистика виглядає абсурдно: компанія з 1 працівником експортує 3 тисячі тонн брухту, а вісім трейдерів, які забезпечують 70% експорту, показують лише 22% виручки та сплачують мінімальні зарплати.

