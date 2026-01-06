"Спочатку ми повинні навести лад": Трамп зробив заяву щодо виборів у Венесуелі

"Спочатку ми маємо навести лад у країні. Вибори неможливі. Люди навіть не зможуть проголосувати", - сказав Трамп на питання про можливість проведення виборів протягом найближчих 30 днів.

Американський лідер заявив, що "на це буде потрібен час", а наразі Вашингтон повинен допомогти Венесуелі відновитись.

Він також припустив, що конфлікт між Венесуелою та США триватиме довше місяця.

Крім того, Трамп сказав, що США можуть субсидувати зусилля нафтових компаній із відновлення енергетичної інфраструктури країни. Цей проект може тривати менше 18 місяців.

"Думаю, ми зможемо зробити це швидше, але це вимагатиме величезних витрат", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що нафтові компанії теж витратять багато грошей на відновлення, однак США потім відшкодують їх.