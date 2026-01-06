"Спочатку ми повинні навести лад": Трамп зробив заяву щодо виборів у Венесуелі

Виборів у Венесуелі в найближчі 30 днів не передбачається. Країна наразі потребує відновлення і США мають намір спочатку "навести лад", аніж перейти до виборчого процесу.
Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Спочатку ми маємо навести лад у країні. Вибори неможливі. Люди навіть не зможуть проголосувати", - сказав Трамп на питання про можливість проведення виборів протягом найближчих 30 днів.
Американський лідер заявив, що "на це буде потрібен час", а наразі Вашингтон повинен допомогти Венесуелі відновитись.
Він також припустив, що конфлікт між Венесуелою та США триватиме довше місяця.
Крім того, Трамп сказав, що США можуть субсидувати зусилля нафтових компаній із відновлення енергетичної інфраструктури країни. Цей проект може тривати менше 18 місяців.
"Думаю, ми зможемо зробити це швидше, але це вимагатиме величезних витрат", - заявив Трамп.
Він підкреслив, що нафтові компанії теж витратять багато грошей на відновлення, однак США потім відшкодують їх.
Днями армія США затримала венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в Каракасі разом з його дружиною Сілією Флорес. Обох звинувачують у наркоторгівлі, зокрема, постачання до США кокаїну та фентанілу, який вбиває значну кількість американців.
Однак, попри всім відому боротьбу Трампа з наркотиками це не єдина причина чому Штати мають такі відносини з Венесуелою. Річ у тім, що попередник Мадуро Уго Чавес націоналізував родовища нафти у Венесуелі, які належали американським компаніям.
Тож Трамп, задовго до спецоперації у Каракасі, попереджав Мадуро та закликав повернути США "вкрадені активи, нафту та землю", а президенту пропонував притулок у Туреччині.
Однак венесуельський лідер не вважав за потрібне підкорятись главі Білого дому - більше того, влаштовував танці на публіці під час ескалації конфлікту, що і стало "останньою краплею" для Трампа щодо спецоперації.
Нині Мадуро чекає на вирок суду у США, а Трамп доручив керування Венесуелою держсекретарю Марко Рубіо. До речі, Глава Білого дому уже заявляв, що Вашингтон буде керувати Венесуелою, щоб отримати вигоду від економічних переваг.