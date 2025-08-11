Спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, - Зеленський
Спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну Росії проти України чесним і тривалим миром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою і поінформував його про контакти з партнерами та наші дипломатичні зусилля.
Також президент подякував Литві та всім країнам Північної Європи й Балтії за вчорашню декларацію на підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, а також готовність докладати дипломатичних зусиль, надавати допомогу нашій країні та посилювати санкції проти Росії.
"У нас однакова позиція: спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну чесним і тривалим миром. Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили", - зазначив Зеленський.
Також президенти обговорили ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ. Зеленський подякував за внесок Литви в постачання систем Patriot в Україну.
"Говорили також про ситуацію з переговорним процесом щодо вступу України у Євросоюз. Гітанас повністю поділяє нашу позицію: Україна та Молдова мають рухатися до членства в ЄС синхронно й одночасно. Дякую!", - додав глава держави.
Чутки про угоду США та Росії
Нагадаємо, на тлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці в ЗМІ з'явилися чутки про те, що американські та російські чиновники можуть готувати угоду, яка передбачає заморозку війни РФ проти України. У її рамках Москва збереже контроль над окупованими територіями.
Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово наголошував, що успіху не буде, якщо Вашингтон із Москвою домовляться без Києва.
Сьогодні Трамп зазначив, що не буде укладати мирну угоду щодо завершення війни Росії проти України, адже це не його справа.