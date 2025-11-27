Не сплатили 3 млрд доларів. ПриватБанк примусов стягне активи Коломойського та Боголюбова

ПриватБанк оголосив про початок процедури примусового стягнення активів із колишніх власників фінустанови – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. В межах добровільного виконання рішення Високого суду Англії вони мали сплатити банку понад 3 млрд доларів США, але цього не зробили.

Строк, відведений для добровільного виконання рішення від 10 листопада 2025 року, завершився 24 листопада. Цим рішенням суд зобов’язав Коломойського та Боголюбова компенсувати ПриватБанку збитки та відсотки на суму понад 3 млрд доларів. Станом на сьогодні жодних виплат від відповідачів не надійшло.

Рішення Високого суду Англії може бути реалізоване не лише у Великій Британії, а й в інших юрисдикціях відповідно до їхнього національного законодавства. ПриватБанк уже готується ініціювати процедури визнання та виконання цього рішення в ряді країн поза межами Британії, зокрема й в Україні, де у Коломойського та Боголюбова є активи.

"Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом", - йдеться в повідомленні пресслужби банку.

Там наголосили, що банк вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі – у тому числі через механізми транскордонного стягнення.