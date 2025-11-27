Не заплатили 3 млрд долларов. ПриватБанк принудительно взыскает активы Коломойского и Боголюбова

ПриватБанк объявил о начале процедуры принудительного взыскания активов с бывших владельцев финучреждения - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В рамках добровольного исполнения решения Высокого суда Англии они должны были уплатить банку более 3 млрд долларов США, но этого не сделали.

Срок, отведенный для добровольного исполнения решения от 10 ноября 2025 года, завершился 24 ноября. Этим решением суд обязал Коломойского и Боголюбова компенсировать ПриватБанку убытки и проценты на сумму более 3 млрд долларов. По состоянию на сегодня никаких выплат от ответчиков не поступило.

Решение Высокого суда Англии может быть реализовано не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях в соответствии с их национальным законодательством. ПриватБанк уже готовится инициировать процедуры признания и исполнения этого решения в ряде стран за пределами Британии, в том числе и в Украине, где у Коломойского и Боголюбова есть активы.

"Принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Там отметили, что банк будет принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме - в том числе через механизмы трансграничного взыскания.