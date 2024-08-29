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Коломойському скасували арешт по одній зі справ, але він залишиться в СІЗО

Київ, Четвер 29 серпня 2024 16:55
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Коломойському скасували арешт по одній зі справ, але він залишиться в СІЗО Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Олігарху Ігорю Коломойському змінили запобіжний захід по одній зі справ. Наразі він передбачає заставу у розмірі 1,877 млрд грн замість арешту.

Про це в залі суду заявив прокурор Сергій Демінчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами Демінчука, заставу у розмірі 1,877 млрд гривень для Коломойського просив старший детектив головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки.

Термін дії запобіжного заходу для Коломойського закінчується 2 вересня. Адвокат олігарха просив, щоб після цього його випустили з СІЗО.

"Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено термін дії його тримання під вартою в рамках іншого кримінального провадження. Тому він надалі утримуватиметься під вартою", - пояснив прокурор.

Сам адвокат олігарха в коментарі "Суспільне" уточнив, що запобіжний захід у іншій справі, який передбачає арешт, діятиме щонайменше до 25 жовтня. Він запевнив, що сторона захисту оскаржуватиме будь-які рішення проти Коломойського.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року українські правоохоронці повідомили, що підозрюють Коломойського у легалізації півмільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон.

Через кілька днів НАБУ повідомило, що підозрює олігарха у заволодінні 9,2 мільярда гривень.

У листопаді 2023 року суд обрав олігарху запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 3,7 млрд гривень. Після цього розмір застави кілька разів зменшували.

При цьому вже у травні цього року правоохоронці повідомили про підозру Коломойському у замовленні вбивства адвоката. В рамках цієї справи його помістили під арешт без можливості внесення застави.

Більш детально про справи олігарха - у матеріалі РБК-Україна.

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