Спійманому на хабарі замміністра Лозинському обрали запобіжний захід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

"Суддя постановив: клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за фактичним місцем проживання .... на строк до 22 березня 2023 року включно", - сказав суддя.

Колишній заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури зобов‘язаний за ухвалою суду цілодобово бути під домашнім арештом, він не має права відлучатися з будинку без дозволу, має повідомляти про зміну місця проживання, а також має здати закордонні паспорти й постійно носити електронний браслет.